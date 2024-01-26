Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тысячи специалистов

29 января — Mossovetinfo.ru — В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов», который открылся в Москве в конце января 2023 года, работают более 1,6 тысячи специалистов, его резидентами за год работы стали порядка 60 инновационных компаний, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.



Инновационный кластер «Ломоносов» — флагман строящегося научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы».



«Кластер объединил больше 1,6 тысячи ученых, инженеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Резидентам доступны комплексная поддержка, широкий спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов. У большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки», — рассказала Наталья Сергунина.



На площади 65 тысяч квадратных метров расположены конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы организаций из сфер робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.



На базе «Ломоносова» действует центр коллективного пользования двух крупных производителей. Совместно они создают системы очистки и обеззараживания воздуха для химических и биолабораторий, объектов социальной инфраструктуры, офисов и промышленных помещений. Эффективность технологии оценивается в 99,9 процента.



Еще один резидент — разработчик решений в сфере робототехники для образовательных учреждений. С помощью его оборудования, ПО и методических материалов дети учатся программированию, знакомятся с основами микроэлектроники, мобильной робототехники и 3D-печати. Товары пользуются спросом в 36 странах мира.



Реализуются в кластере и импортозамещающие проекты. Например, крупное столичное предприятие производит контрольно-измерительное оборудование, используемое в радиоэлектронной продукции: от мобильных телефонов до медицинской техники. Другая компания работает над созданием российских электродвигателей и систем управления. Третья — выпускает малогабаритных городских роботов-помощников «Пиксель».



Здесь же находятся офисы ряда столичных ИТ-компаний. В их числе авторы первой в России системы видеоаналитики для предрейсового осмотра машинистов.



Значимую роль для создания новых решений играют исследования. Одной из первых биоинформатическую лабораторию в «Ломоносове» разместила медицинская компания, основанная выпускниками МГУ имени М. В. Ломоносова. В ней была сформирована уникальная линейка ДНК-тестов, помогающих узнать предрасположенность к заболеваниям и другую информацию об особенностях и состоянии организма.