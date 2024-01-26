 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     29.01.2024 15:17

Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тысячи специалистов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  инновационный кластер «Ломоносов»  Сергунина 

29 января — Mossovetinfo.ru — В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов», который открылся в Москве в конце января 2023 года, работают более 1,6 тысячи специалистов, его резидентами за год работы стали порядка 60 инновационных компаний, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Инновационный кластер «Ломоносов» — флагман строящегося научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы».

«Кластер объединил больше 1,6 тысячи ученых, инженеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Резидентам доступны комплексная поддержка, широкий спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов. У большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки», — рассказала Наталья Сергунина.

На площади 65 тысяч квадратных метров расположены конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы организаций из сфер робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.

На базе «Ломоносова» действует центр коллективного пользования двух крупных производителей. Совместно они создают системы очистки и обеззараживания воздуха для химических и биолабораторий, объектов социальной инфраструктуры, офисов и промышленных помещений. Эффективность технологии оценивается в 99,9 процента.

Еще один резидент — разработчик решений в сфере робототехники для образовательных учреждений. С помощью его оборудования, ПО и методических материалов дети учатся программированию, знакомятся с основами микроэлектроники, мобильной робототехники и 3D-печати. Товары пользуются спросом в 36 странах мира.

Реализуются в кластере и импортозамещающие проекты. Например, крупное столичное предприятие производит контрольно-измерительное оборудование, используемое в радиоэлектронной продукции: от мобильных телефонов до медицинской техники. Другая компания работает над созданием российских электродвигателей и систем управления. Третья — выпускает малогабаритных городских роботов-помощников «Пиксель».

Здесь же находятся офисы ряда столичных ИТ-компаний. В их числе авторы первой в России системы видеоаналитики для предрейсового осмотра машинистов.

Значимую роль для создания новых решений играют исследования. Одной из первых биоинформатическую лабораторию в «Ломоносове» разместила медицинская компания, основанная выпускниками МГУ имени М. В. Ломоносова. В ней была сформирована уникальная линейка ДНК-тестов, помогающих узнать предрасположенность к заболеваниям и другую информацию об особенностях и состоянии организма.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
инновационный кластер «Ломоносов»  Сергунина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:17 Город (Москва и область) Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тысячи специалистов

11:30 В России Путин стал зарегистрированным кандидатом в президенты России

10:38 Город (Москва и область) Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений - Собянин

09:20 В России ЦИК России 29 января рассматривает вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах президента

08:58 Другое Evergrande с долгами $300 млрд приостановил торги акциями в Гонконге

Актуальные материалы

14:47 Город (Москва и область) Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

10:26 Общество Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru