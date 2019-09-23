23 сентября. Mossovetinfo.ru – На портале mos.ru начал работать сервис «Мои платежи», который позволяет оплатить детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги.



Новый сервис позволяет увидеть неоплаченные счета, а также формирует квитанцию на оплату. При этом данные ребенка можно внести только один раз, затем на странице можно будет увидеть счета на образовательные услуги.



Данные о ребенке должны быть указаны в личных кабинетах отца и матери, с тем, чтобы любой из родителей мог внести оплату за образовательные услуги.



Ранее эти услуги можно было оплатить в разделе «Образование», но в целях оптимизации платежей они были перенесены в сервис «Мои платежи».