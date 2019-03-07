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Город (Москва и область)     07.03.2019 08:34

Сервис онлайн-записи детей к врачу стал проще

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Теги:  сервисы  запись к врачу  дети 

7 марта. Mossovetinfo.ru – Сервис онлайн-записи детей к врачу на официальном портале мэра и правительства Москвы стал проще.

Теперь пользователи портала могут записать на прием к врачу сразу несколько детей. Ранее для этого приходилось на каждого из них заполнять отдельную онлайн-форму. Иногда из-за этого удобное время оказывалось занято и приходилось записывать детей к врачу с большим разбросом или даже на разные дни. Новый функционал позволит родителям сэкономить время и привести всех детей в поликлинику одновременно.

Для того, чтобы записать на прием к врачу несколько детей одновременно, необходимо, чтобы все дети имели московские полисы ОМС и были прикреплены к одному участку. Данные детей должны быть сохранены в личном кабинете пользователя. Записать детей можно к тем специалистам, к которым открыта самостоятельная запись: к педиатру, детскому хирургу, офтальмологу, отоларингологу, а также в кабинет выдачи справок и направлений.


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Теги: 
сервисы  запись к врачу  дети 

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