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Город (Москва и область)     17.04.2020 08:28

Сервис по оформлению цифрового пропуска заработал в приложении «Моя Москва»

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Теги:  цифровые пропуска  оформления  мобильные приложения  Моя Москва 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Сервис «Цифровой пропуск» начал работать в мобильном приложении «Моя Москва» сообщается на портале mos.ru.

Новый сервис помогает сгенерировать специальный цифровой код, который затем надо отправить с помощью смс на номер 7377. После этого сразу же придет ответ с данными цифрового пропуска.

По словам главы департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, на заполнении данных в приложении при заблаговременной подготовке паспорта и других данных уходит не более пяти минут, а ответная смс с цифровым пропуском приходит мгновенно.

Кроме того, новый сервис может перенаправить пользователя на портал mos.ru, на страницу оформления цифровых пропусков.

С 15 апреля поездки по Москве и Московской области на общественном и личном транспорте возможны только при наличии цифрового пропуска.


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Теги: 
цифровые пропуска  оформления  мобильные приложения  Моя Москва 

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