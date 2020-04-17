17 апреля. Mossovetinfo.ru – Сервис «Цифровой пропуск» начал работать в мобильном приложении «Моя Москва» сообщается на портале mos.ru.
Новый сервис помогает сгенерировать специальный цифровой код, который затем надо отправить с помощью смс на номер 7377. После этого сразу же придет ответ с данными цифрового пропуска.
По словам главы департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, на заполнении данных в приложении при заблаговременной подготовке паспорта и других данных уходит не более пяти минут, а ответная смс с цифровым пропуском приходит мгновенно.
Кроме того, новый сервис может перенаправить пользователя на портал mos.ru, на страницу оформления цифровых пропусков.
С 15 апреля поездки по Москве и Московской области на общественном и личном транспорте возможны только при наличии цифрового пропуска.
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