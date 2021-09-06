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Город (Москва и область)     06.09.2021 16:41

Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации запустят в Москве через неделю

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ревакцинация  QR-коды  продление 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве через неделю запустят сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации, сообщается в telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

После ревакцинации QR-код будет действителен в течение года. Генерироваться код будет в день первого укола (в случае ревакцинации двухкомпонентной вакциной) или в день прививки (в случае использования однокомпонентной вакцины).

Сообщается, что информационные системы Москвы изначально предусматривали возможность продления QR-кодов.

Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдаётся на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных.

Ранее сообщалось, что в Москве возникли сложности с продлением электронных сертификатов вакцинации.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ревакцинация  QR-коды  продление 

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