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Город (Москва и область)     07.10.2021 10:25

Сервис по вывозу ненужных вещей появится на портале mos.ru

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Теги:  порталы  сервисы  грузчики 

7 октября. Mossovetinfo.ru – На портале mos.ru планируют запустить экспериментальный сервис по вывозу ненужных вещей, он совместно разработан департаментом ЖКХ Москвы, департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

С помощью нового сервиса можно будет вывезти старую бытовую технику (например холодильник), тяжелую, крупногабаритную мебель, другие крупногабаритные вещи.

В настоящее время такие предметы можно оставлять только в специальных контейнерах, однако они установлены не во всех дворах. Кроме того, вынести тяжелые вещи сложно, если в доме нет лифта.

Появление нового сервиса поможет решить эту проблему. Услуга по вывозу крупногабаритного металлсодержащего и металлического мусора будет бесплатной. Специализированные организации будут предоставлять автомобиль и грузчиков, которые вынесут вещи и проведут погрузку.

Оставить заявку в новом сервисе сможет любой совершеннолетний пользователь портала mos.ru после авторизации. Всего в заявке может быть до 20 предметов, а сам процесс вывоза может занимать до 30 минут.

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Теги: 
порталы  сервисы  грузчики 

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