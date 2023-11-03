 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     07.11.2023 09:44

Сервис постановки заключительного диагноза с помощью ИИ внедрили во всех взрослых поликлиниках Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  медицина  диагноз  второе мнение  поликлиники  искусственный интеллект  Ракова 

7 ноября — Mossovetinfo.ru — Сервис постановки заключительного диагноза с помощью ИИ внедрили во всех взрослых поликлиниках Москвы, задача сервиса — предоставить врачу независимое второе мнение при постановке пациенту заключительного диагноза, если есть подозрение на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Его задача — подстраховать медика и предложить ему второе мнение. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Это сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает медикам поставить заключительный диагноз, анализируя данные электронной медкарты. Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье — жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», — рассказала Анастасия Ракова.

«Окончательное решение всегда принимает специалист. Если мнения врача и цифрового помощника совпадают, система информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87%», – говорится в сообщении.

Сервис помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года. Цифровой помощник врача был разработан в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы опытных инженеров и высококвалифицированных врачей.

Ранее в эксперименте по внедрению компьютерного зрения в систему московского здравоохранения, искусственный интеллект (ИИ) научился находить на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга внутричерепные новообразования. Об этом в начале октября сообщила Анастасия Ракова.

Напомним, 19 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что провел первое, после переизбрания, заседание Президиума Правительства Москвы и "по итогам дал поручение до конца года обновить все городские программы развития". Мэр сообщил, что "наметили новые задачи комплексного развития столицы" среди которых, "расширение использования технологий искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
медицина  диагноз  второе мнение  поликлиники  искусственный интеллект  Ракова 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:44 Город (Москва и область) Сервис постановки заключительного диагноза с помощью ИИ внедрили во всех взрослых поликлиниках Москвы

22:05 Мнения Гуттериш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»

11:26 В мире Турция отозвала посла в Израиле на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа

10:35 Другое Кто и сколько может собирать с дачников и что грозит за неуплату - Роскачество

08:21 Город (Москва и область) Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года

Актуальные материалы

16:04 В мире ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru