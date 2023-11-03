7 ноября — Mossovetinfo.ru — Сервис постановки заключительного диагноза с помощью ИИ внедрили во всех взрослых поликлиниках Москвы, задача сервиса — предоставить врачу независимое второе мнение при постановке пациенту заключительного диагноза, если есть подозрение на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Его задача — подстраховать медика и предложить ему второе мнение. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Это сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает медикам поставить заключительный диагноз, анализируя данные электронной медкарты. Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье — жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», — рассказала Анастасия Ракова.
«Окончательное решение всегда принимает специалист. Если мнения врача и цифрового помощника совпадают, система информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87%», – говорится в сообщении.
Сервис помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года. Цифровой помощник врача был разработан в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы опытных инженеров и высококвалифицированных врачей.
Ранее в эксперименте по внедрению компьютерного зрения в систему московского здравоохранения, искусственный интеллект (ИИ) научился находить на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга внутричерепные новообразования. Об этом в начале октября сообщила Анастасия Ракова
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Напомним, 19 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что провел первое, после переизбрания, заседание Президиума Правительства Москвы и "по итогам дал поручение до конца года обновить все городские программы развития". Мэр сообщил, что "наметили новые задачи комплексного развития столицы" среди которых, "расширение использования технологий искусственного интеллекта
в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства".