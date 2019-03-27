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Город (Москва и область)     27.03.2019 14:25

Северный речной вокзал в Москве вновь будет обслуживать пассажиров

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Теги:  Северный речной вокзал  реконструкция 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Северный речной вокзал Москвы после реконструкции вновь будет обслуживать пассажиров речного транспорта, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Вокзал, построенный в 1937 году, функционировал по своему прямому назначению до 90-х годов. В 2010 году из-за аварийного состояния здание вокзала, являющееся объектом культурного наследия, было закрыто. В 2018 году началась масштабная реконструкция вокзала.

После реконструкции Северный речной вокзал превратится в современный транспортный комплекс, который будет обслуживать пассажиров речного транспорта. Также в здании вокзала появится музей, а прилегающая территория станет благоустроенным парком.

В ходе реконструкции планируется восстановить настенные панно с изображением 9 шлюзов Канала имени Москвы, отреставрировать башенные часы, восстановить светильники и фасады здания по образцу 1937 года.


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Теги: 
Северный речной вокзал  реконструкция 

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