27 марта. Mossovetinfo.ru – Северный речной вокзал Москвы после реконструкции вновь будет обслуживать пассажиров речного транспорта, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.



Вокзал, построенный в 1937 году, функционировал по своему прямому назначению до 90-х годов. В 2010 году из-за аварийного состояния здание вокзала, являющееся объектом культурного наследия, было закрыто. В 2018 году началась масштабная реконструкция вокзала.



После реконструкции Северный речной вокзал превратится в современный транспортный комплекс, который будет обслуживать пассажиров речного транспорта. Также в здании вокзала появится музей, а прилегающая территория станет благоустроенным парком.



В ходе реконструкции планируется восстановить настенные панно с изображением 9 шлюзов Канала имени Москвы, отреставрировать башенные часы, восстановить светильники и фасады здания по образцу 1937 года.