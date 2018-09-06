6 сентября. Mossovetinfo.ru – Северо-Восточную хорду продлят за пределы МКАД, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Новый участок хорды пройдет от Косинской развязки на МКАД через районы Косино-Ухтомский и Некрасовка до границ Московской области. Это позволит пристыковать к СВХ проектируемую автомагистраль «Москва – Нижний Новгород – Казань».



В рамках строительства нового участках СВХ будут построены три эстакады, мост через реку Пехорка и три пешеходных перехода. Общая протяженность участка составит 5,5 километров.