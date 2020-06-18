18 июня. Mossovetinfo.ru – Северо-восточный участок БКЛ введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента строительства Москвы Сергей Сущенко.



На участке будет расположено 7 станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».



По словам Сущенко, проходка всех тоннелей на данном участке будет завершена к сентябрю текущего года. К 2022 году будет завершено строительство станций и проведены все пуско-наладочные работы.