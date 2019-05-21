21 мая. Mossovetinfo.ru – Схема движения изменилась на Смоленском бульваре, там появился удобный съезд на внутреннюю сторону Садового кольца, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Раньше для того, чтобы попасть с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю, автомобилистам приходилось проезжать три светофора и разворачиваться в районе Зубовской улицы. Новый разворот удалось сделать благодаря переразметке участка Смоленского бульвара. Теперь между домами №1/2 и №2 вместо пяти полос появилось шесть.
Благодаря новой полосе водители с внешней стороны Садового кольца могут быстрее попасть на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы. В результате водители будут экономить в пути до 10 минут.
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