Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.06.2019, 10:57
Сезон торговли клубникой открылся в Москве
5 июня. Mossovetinfo.ru – Сезон торговли клубникой открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Торговля началась на 80 точках, а всего планируется открыт...
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Город (Москва и область)
05.06.2019, 10:42
Жилой дом по программе реновации начали строить в Текстильщиках
5 июня. Mossovetinfo.ru – Современный жилой дом начали строить в Текстильщиках в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Новый двухсекционны...
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Город (Москва и область)
05.06.2019, 10:10
ЦОДД предупредил москвичей о затруднениях на дорогах 5 июня
5 июня. Mossovetinfo.ru – Для поездок по городу 5 июня москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twi...