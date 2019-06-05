5 июня. Mossovetinfo.ru – Сезон торговли клубникой открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Торговля началась на 80 точках, а всего планируется открыть 150 точек по торговле клубникой во всех городских округах. Москвичи могут приобрести клубнику более 20 сортов.



Свою продукцию реализуют производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Дагестан. Позднее, по мере созревания, в Москве появится клубника и из других российских регионов, в том числе из Подмосковья.