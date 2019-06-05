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Город (Москва и область)     05.06.2019 10:57

Сезон торговли клубникой открылся в Москве

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Теги:  торговля  клубника 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Сезон торговли клубникой открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Торговля началась на 80 точках, а всего планируется открыть 150 точек по торговле клубникой во всех городских округах. Москвичи могут приобрести клубнику более 20 сортов.

Свою продукцию реализуют производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Дагестан. Позднее, по мере созревания, в Москве появится клубника и из других российских регионов, в том числе из Подмосковья.


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Карта места

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Теги: 
торговля  клубника 

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