28 октября. Mossovetinfo.ru – Сезон велопроката в Москве продлили до 17 ноября, сообщается на едином транспортном портале столицы со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, обычно сезон велопроката в Москве завершается 1 ноября, однако в этом году по многочисленным просьбам было решено продлить велосезон.



В настоящее время в городской системе велопроката открыто 530 станций, на которых доступно более 5 тысяч велосипедов.