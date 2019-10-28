28 октября. Mossovetinfo.ru – Сезон велопроката в Москве продлили до 17 ноября, сообщается на едином транспортном портале столицы со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
По словам Ликсутова, обычно сезон велопроката в Москве завершается 1 ноября, однако в этом году по многочисленным просьбам было решено продлить велосезон.
В настоящее время в городской системе велопроката открыто 530 станций, на которых доступно более 5 тысяч велосипедов.
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