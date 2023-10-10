Сформирован проект городского бюджета Москвы на 2024–2026 годы - Собянин

11 октября — Mossovetinfo.ru — Сформированный проект бюджета бюджета Москвы на 2024–2026 годы, как и в прошлые годы, будет социально ориентированным, инвестиционным, а также направлен на решение задач по обеспечению технологического суверенитета российской экономики — 50% расходов предусмотрено на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.



"Сформировали проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. Бюджет развития: строительство и реконструкция метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования – составит 44% расходов", – написал Собянин.



Также будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 тыс. 500 руб. в месяц.



В 2024 году расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы: развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей и другое, – составят 4,4 трлн руб., а за три года – почти 13,3 трлн руб.



На развитие московского образования в 2024 году будет направлено 547,5 млрд руб.



Также, согласно проекту, дефицит на 2024 год планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита: в 2025 году он составит 403,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 209,9 миллиарда рублей, - говорится в проекте.



Доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4 289,8 миллиарда рублей, расходы - 4 790,1 миллиарда рублей, в 2025 году доходы - 4 597,1 миллиарда рублей, расходы - 5 000,7 миллиарда рублей, в 2026 году доходы - 4 933,3 миллиарда рублей, расходы - 5 143,2 миллиарда рублей.