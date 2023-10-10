 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     11.10.2023 09:12

Сформирован проект городского бюджета Москвы на 2024–2026 годы - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  бюджет  проект  Собянин  доходы  расходы  дефицит 

11 октября — Mossovetinfo.ru — Сформированный проект бюджета бюджета Москвы на 2024–2026 годы, как и в прошлые годы, будет социально ориентированным, инвестиционным, а также направлен на решение задач по обеспечению технологического суверенитета российской экономики — 50% расходов предусмотрено на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

"Сформировали проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. Бюджет развития: строительство и реконструкция метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования – составит 44% расходов", – написал Собянин.

Также будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 тыс. 500 руб. в месяц.

В 2024 году расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы: развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей и другое, – составят 4,4 трлн руб., а за три года – почти 13,3 трлн руб.

На развитие московского образования в 2024 году будет направлено 547,5 млрд руб.

Также, согласно проекту, дефицит на 2024 год планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита: в 2025 году он составит 403,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 209,9 миллиарда рублей, - говорится в проекте.

Доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4 289,8 миллиарда рублей, расходы - 4 790,1 миллиарда рублей, в 2025 году доходы - 4 597,1 миллиарда рублей, расходы - 5 000,7 миллиарда рублей, в 2026 году доходы - 4 933,3 миллиарда рублей, расходы - 5 143,2 миллиарда рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  бюджет  проект  Собянин  доходы  расходы  дефицит 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:22 Город (Москва и область) Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты

10:59 Происшествия Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии - Mash

10:45 Происшествия Нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» на Люблинско-Дмитровской линии

09:37 В России Права более 30 тысяч дольщиков восстановлены за девять месяцев 2023 года в России

09:27 Происшествия В Подмосковных Люберцах столкнулись маршрутка и легковая машина, есть пострадавшие

Актуальные материалы

09:12 Город (Москва и область) Сформирован проект городского бюджета Москвы на 2024–2026 годы - Собянин

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

09:19 В мире Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru