20 июня. Mossovetinfo.ru – До конца июня в Подмосковье начнется рекультивация шести полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.
Рекультивация начнется на полигонах «Аннино» (Рузский округ), «Кулаковский» (Чехов), «Царево» (Пушкинский округ), «Слизнево» (Наро-Фоминский округ), «Долгопрудный» и «Дубна Левобережная». Проектная документация на рекультивацию этих полигонов была разработана в 2018 году. Стоимость работ составит более 9 миллиардов рублей.
Также сообщается, что в 2018 году в рамках федеральной программы «Чистая страна», была проведена рекультивация трех подмосковных полигонов ТКО.
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