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Город (Москва и область)     07.02.2020 08:23

Шесть столичных клиник получили оборудование для диагностики рака

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Теги:  здравоохранение  оборудование  онкология 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту оборудованы в шести московских клиниках, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Наличие лабораторий в составе центров и их современное оснащение критически важны для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента», - заявила заммэра.

По словам Раковой, в шести клиниках уже установлено 214 единиц самой современной медицинской техники, а в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов. Клиники также получили гистосканеры, которые позволяют определить размер опухоли и ее локализацию, флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы, холодильные камеры для хранения биоматериала и другое оборудование.

Лаборатории появились в городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) № 62, ГКОБ № 1, городской клинической больнице (ГКБ) № 57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова.

Новый стандарт онкологической помощи предусматривает создание многопрофильных онкологических центров, что подразумевает проведение обследования, специализированного лечения и диспансерного наблюдения пациента в одной медицинской организации. Это позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение. В дальнейшем планируется создать три центра лучевой терапии и расширить программу лекарственной терапии.


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Теги: 
здравоохранение  оборудование  онкология 

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