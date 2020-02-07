7 февраля. Mossovetinfo.ru – Гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту оборудованы в шести московских клиниках, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Наличие лабораторий в составе центров и их современное оснащение критически важны для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента», - заявила заммэра.



По словам Раковой, в шести клиниках уже установлено 214 единиц самой современной медицинской техники, а в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов. Клиники также получили гистосканеры, которые позволяют определить размер опухоли и ее локализацию, флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы, холодильные камеры для хранения биоматериала и другое оборудование.



Лаборатории появились в городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) № 62, ГКОБ № 1, городской клинической больнице (ГКБ) № 57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова.



Новый стандарт онкологической помощи предусматривает создание многопрофильных онкологических центров, что подразумевает проведение обследования, специализированного лечения и диспансерного наблюдения пациента в одной медицинской организации. Это позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение. В дальнейшем планируется создать три центра лучевой терапии и расширить программу лекарственной терапии.