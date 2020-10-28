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Город (Москва и область)     28.10.2020 15:03

Школьники 6-11-х классов продолжат учиться дистанционно на неделе со 2 по 8 ноября

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  школы  дети  обучение  дистанционное обучение 


28 октября. Mossovetinfo.ru – Школьники 6-11-х классов продолжат обучение в дистанционном формате с 2 по 8 ноября, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, принято решение о том, что детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября.

С 19 октября в рамках борьбы с коронавирусом ученики 6-11-х классов московских школ были переведены на дистанционное обучение, а работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций временно приостановлена.

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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  школы  дети  обучение  дистанционное обучение 

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