 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     18.02.2021 09:36

Школьники Москвы смогут разработать свои ИТ-проекты для «МЭШ»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  конкурсы  МЭШ  Московская электронная школа  школьники  студенты  IT 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве стартует конкурс «Акселератор проектов МЭШ» в рамках которого школьники старших классов и студенты колледжей смогут попробовать силы в разработке контента для «Московской электронной школы», сообщает портал mos.ru.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, участники смогут попробовать себя в разработке приложений, веб-квестов и программных продуктов для МЭШ, а итогом конкурса должно стать возникновению юношеского IT-сообщества.

Принимать участие в конкурсе смогут только команды разработчиков численностью не более 5 человек. Конкурс будет поводиться в трех номинациях: «Образовательное приложение», «Прототип сервиса “МЭШ”» и «Анализ данных». Победители конкурса смогут продолжить работу над проектированием и развитием сервисов МЭШ, а также станут экспертами во время проведения следующих конкурсов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
конкурсы  МЭШ  Московская электронная школа  школьники  студенты  IT 

Возврат к списку

Лента новостей

09:36 Город (Москва и область) Школьники Москвы смогут разработать свои ИТ-проекты для «МЭШ»

09:17 Город (Москва и область) Выставка советских плакатов «Первые в мире» открылась на ВДНХ

08:33 Общество Москвичей предупредили о новом снегопаде 18 февраля

19:44 В России Минздрав одобрил переход к третей фазе испытаний вакцины «Спутник Лайт»

19:13 Город (Москва и область) Южный вестибюль станции метро «Динамо» закроют на 3 месяца с 21 февраля

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru