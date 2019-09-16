16 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Учебный день в музее» в новом учебном году школьные уроки будут проходить в 16 выставочных залах и галереях Москвы, сообщает портал mos.ru.



Занятия будут проходить в Музее истории ГУЛАГа, Государственном центральном музее кино, Музее-квартире Сытина, музее-заповеднике «Царицыно», Дарвиновском музее, Мемориальном музее космонавтики и других. Еще ряд музее столицы намерен присоединится к проекту в течение учебного года.



Для каждого класса и каждого предмета разработаны отдельные программы уроков, основанные на музейных коллекциях. В музеях пройдут уроки по математике, физике, химии, истории, иностранному языку, литературе и другим предметам.