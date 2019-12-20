20 декабря. Mossovetinfo.ru – В 13 московских парках открылись школы фигурного катания для детей и взрослых, сообщается на портале mos.ru.
Платные и бесплатные занятия проходят на катках с искусственным льдом. Посетителей парков учат делать базовые элементы фигурного катания – фонарик или скольжение по дуге, а также более сложные элементы и вращения. Посетители могут принести коньки с собой или взять их напрокат.
«Парки, безусловно, входят в число самых популярных мест отдыха зимой. Каждый готовит свою программу, старается порадовать и удивить гостей. Во многих заливаются катки, появляются ледовые и тюбинговые горки. В этом сезоне 13 парков приглашают москвичей на мастер-классы по фигурному катанию», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Школы фигурного катания работают в Измайловском парке, парке 50-летия Октября, саду имени Баумана, парке «Фили», Гончаровском и Таганском парках, в сквере по Олонецкому проезду, в Бабушкинском и Воронцовском парках, в парке «Сокольники», в ландшафтном парке «Митино», в саду «Эрмитаж» и в парк «Красная Пресня».
Подробнее о работах школ фигурного катания в парках, а также о наличии платных и бесплатных занятий можно узнать на сайтах парков.
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