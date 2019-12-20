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Город (Москва и область)     20.12.2019 08:40

Школы фигурного катания открылись в 13 московских парках

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Теги:  парки  зимний отдых  фигурное катание 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – В 13 московских парках открылись школы фигурного катания для детей и взрослых, сообщается на портале mos.ru.

Платные и бесплатные занятия проходят на катках с искусственным льдом. Посетителей парков учат делать базовые элементы фигурного катания – фонарик или скольжение по дуге, а также более сложные элементы и вращения. Посетители могут принести коньки с собой или взять их напрокат.

«Парки, безусловно, входят в число самых популярных мест отдыха зимой. Каждый готовит свою программу, старается порадовать и удивить гостей. Во многих заливаются катки, появляются ледовые и тюбинговые горки. В этом сезоне 13 парков приглашают москвичей на мастер-классы по фигурному катанию», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Школы фигурного катания работают в Измайловском парке, парке 50-летия Октября, саду имени Баумана, парке «Фили», Гончаровском и Таганском парках, в сквере по Олонецкому проезду, в Бабушкинском и Воронцовском парках, в парке «Сокольники», в ландшафтном парке «Митино», в саду «Эрмитаж» и в парк «Красная Пресня».

Подробнее о работах школ фигурного катания в парках, а также о наличии платных и бесплатных занятий можно узнать на сайтах парков.


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Карта места

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Теги: 
парки  зимний отдых  фигурное катание 

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