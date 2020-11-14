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Город (Москва и область)     15.11.2020 12:00

Штаб: За сутки в Москве выявлено 6 271 случаев коронавирусной инфекции, в РФ - 22 572

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Теги:  Москва  РФ  коронавирус  штаб  статистика 

15 ноября. Mossovetinfo.ru - В России за последние сутки зарегистрировано 22 тыс. 572 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 6 тыс. 271. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 572 в 85 регионах», - говорится в сообщении.

«В том числе выявлено активно 5 тыс. 854 (25,9%) без клинических проявлений», - отмечается в сообщении.

«В Москве выявлено 6 тыс. 271, в Московской области - 812», - говорится в сообщении.
Сообщается также, что за сутки в РФ умер 352 пациента с коронавирусом.

Напомним, что по информации штаба на минувший день, в Москве за весь период пандемии уже выявлено более полумиллиона заболевших коронавирусом. В минувший день от коронавируса в Москве скончались 75 пациентов.

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Теги: 
Москва  РФ  коронавирус  штаб  статистика 

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