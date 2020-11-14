Другие материалы
-
Город (Москва и область)
15.11.2020, 12:00
Штаб: За сутки в Москве выявлено 6 271 случаев коронавирусной инфекции, в РФ - 22 572
15 ноября. Mossovetinfo.ru - В России за последние сутки зарегистрировано 22 тыс. 572 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 6 тыс. 271. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупрежде...
-
Город (Москва и область)
14.11.2020, 23:45
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом- штаб
14 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве скончались 75 пациентов, сообщил вечером 14 ноября Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. «В Москве скончались 75 паци...
-
Город (Москва и область)
14.11.2020, 19:13
Блокировку соцкарты в Подмосковье можно оспорить через «Добродел»
14 ноября. Mossovetinfo.ru - Оспорить блокировку соцкарты жителя Подмосковья или получить разъяснение об основаниях блокировки можно на портале "Добродел" , - сообщает пресс-служба губ...