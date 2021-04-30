Штормовое предупреждение объявлено в Москве до утра 1 мая

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Московское управление МЧС в своем telegram-канале опубликовало штормовое предупреждение.



По прогнозам во второй половине дня пятницы, 30 апреля, и до 09:00 субботы, 1 мая, в Москве ожидаются дожди, возможны грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду.



Водителей просят быть осторожными на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию до впередиидущих автомобилей, избегать опасных маневров, не парковать автомобиль под деревьями.



Пешеходов просят не укрываться от непогоды под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять без присмотра детей.