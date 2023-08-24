Силами ПВО ночью 28 августа в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший к Москве - Собянин

28 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале в 4:32 мск.



"БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале в 4:50 мск.

