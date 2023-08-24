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Город (Москва и область)     28.08.2023 09:21

Силами ПВО ночью 28 августа в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший к Москве - Собянин

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Теги:  беспилотник  БПЛА  ПВО  Москва  Собянин 

28 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале в 4:32 мск.

"БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", сообщило Минобороны РФ  в своем telegram-канале в 4:50 мск.

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Теги: 
беспилотник  БПЛА  ПВО  Москва  Собянин 

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