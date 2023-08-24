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Город (Москва и область)
28.08.2023, 09:21
Силами ПВО ночью 28 августа в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший к Москве - Собянин
28 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлени...
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Город (Москва и область)
28.08.2023, 09:14
Движение между станциями метро «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» открыто раньше срока
28 августа — Mossovetinfo.ru — Раньше срока открыто движение на участке между станциями «Петровско-Разумовская» и «...
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Город (Москва и область)
24.08.2023, 14:00
С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская»
24 августа — Mossovetinfo.ru — С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и ...