Сильный мокрый снег в ближайшие часы ожидается в Подмосковье - МЧС

8 декабря, Mossovetinfo.ru - Cильный мокрый снег ожидается в Московской области в первой половине дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.



«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 8 декабря по Московской области ожидается сильное отложение мокрого снега», - говорится в сообщении.



Рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам рекомендуют при переходе через проезжую часть быть осторожными.