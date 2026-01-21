 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     26.01.2026 07:52

Сильный снегопад ближайшим вечером начнется в Москве и Подмосковье

26 января — Mossovetinfo.ru — Сильный снегопад ожидается ближайшим вечером, 26 января, в Москве и Подмосковье, ночью местами метель, не исключена гололедица и снежные заносы на дорогах. Об этом, сообщил Гидрометцентр России. Скорость ветра в порывах ближайшей ночью может местами достигать в порывах 15 м/с.

В столичном регионе по погодным условиям объявлен желтый уровень опасности. В Москве он будет действовать с 02:00 до 22:00 мск вторника, 27 января, в Московской области - с 22:00 понедельника до 21:00 мск среды, 28 января.

Ближайшей ночью в Москве температура воздуха ожидается минус 10-12 градусов, по области - до минус 15 градусов.

Днем во вторник 27 января в Москве - минус 4-6 градусов, в Подмосковье - от 4 до 9 мороза.

В воскресенье мощная снежная буря обрушилась на большую часть восточной части США, побив температурные рекорды, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий и нарушив повседневную жизнь. 21 штат объявил чрезвычайное положение в связи со снегопадами. Также  власти проинформировали о погибших из-за погодных условий.

