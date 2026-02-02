Другие материалы
Город (Москва и область)
11.02.2026, 10:19
Сильный снегопад начнется в четверг, 12 февраля, в Москве и Подмосковье - Гидрометцентр
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Сильный снегопад начнется в Москве и Подмосковье 12 февраля и продолжится в пятницу, 13 ...
Город (Москва и область)
02.02.2026, 13:33
Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области продлен до конца суток пятницы, 6 февраля
2 февраля — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности, с учетом последних прогностических данных, прод...
Город (Москва и область)
02.02.2026, 09:01
Аномальные морозы в столице сохранятся до пятницы – синоптик
02 февраля — Mossovetinfo.ru — Аномальные морозы сохранятся до пятницы, 6 февраля, включительно, сообщил в своем теле...