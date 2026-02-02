Сильный снегопад начнется в четверг, 12 февраля, в Москве и Подмосковье - Гидрометцентр

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Сильный снегопад начнется в Москве и Подмосковье 12 февраля и продолжится в пятницу, 13 февраля. Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за прогнозируемого снегопада, сообщает Гидрометцентр России.



По прогнозу Гидрометцентра, 12 февраля днем с переходом в ночь на пятницу 13 февраля, ожидается снег, по области местами сильны.



Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, образование гололедицы на дорогах.



Желтый уровень будет действовать с 09:00 мск 12 февраля до 09:00 мск 13 февраля. Желтый уровень опасности предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий.



В четверг, 12 февраля, на фоне снегопада дневные температуры воздуха составят в Москве минус 1-3 градуса, по области - от минус 1 до минус 6 градусов.



В пятницу, 13 февраля, на фоне осадков воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 3 градусов, норма среднесуточной температуры может быть превышена на семь-восемь градусов, сообщает Гидрометцентр. В Москве и области не исключен первый в 2026 году дождь.