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Город (Москва и область)     02.09.2022 12:21

Синоптики прогнозируют небольшое потепление в Москве 3 и 4 сентября

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

2 сентября. Mossovetinfo.ru — В субботу и воскресенье, 3 и 4 сентября в Москве и Подмосковье станет немного теплее, однако погода все равно останется осенней, сообщает Гидрометцентр.

В дневное время в Москве и Подмосковье температура воздуха будет достигать 15-17 градусов тепла, ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.

С началом следующей недели температура воздуха в московском регионе снова понизится.

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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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