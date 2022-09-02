Синоптики прогнозируют небольшое потепление в Москве 3 и 4 сентября

2 сентября. Mossovetinfo.ru — В субботу и воскресенье, 3 и 4 сентября в Москве и Подмосковье станет немного теплее, однако погода все равно останется осенней, сообщает Гидрометцентр.



В дневное время в Москве и Подмосковье температура воздуха будет достигать 15-17 градусов тепла, ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.



С началом следующей недели температура воздуха в московском регионе снова понизится.