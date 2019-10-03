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Город (Москва и область)     03.10.2019 16:53

Синоптики прогнозируют похолодание мокрый снег в Москве 5 и 6 октября

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Теги:  Гидрометцентр  похолодание  погода  снег 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 5 и 6 октября в Москве ожидается похолодание, возможен мокрый снег, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве начнет понижаться уже в пятницу и к вечеру может опуститься до +7 градусов. В субботу, 5 октября в дневное время ожидается температура +5.. +7 градусов, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 6 октября температура станет еще ниже, в дневное время она не поднимется выше +3.. +5 градусов, ожидаются осадки в виде снега с дождем.


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Теги: 
Гидрометцентр  похолодание  погода  снег 

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