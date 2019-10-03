3 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 5 и 6 октября в Москве ожидается похолодание, возможен мокрый снег, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве начнет понижаться уже в пятницу и к вечеру может опуститься до +7 градусов. В субботу, 5 октября в дневное время ожидается температура +5.. +7 градусов, переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 6 октября температура станет еще ниже, в дневное время она не поднимется выше +3.. +5 градусов, ожидаются осадки в виде снега с дождем.
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