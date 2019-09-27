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Город (Москва и область)     27.09.2019 08:56

Синоптики рекомендуют москвичам собрать урожай на дачах до 2-3 октября

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Теги:  дачи  погода  Гидрометцентр 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Московским дачникам рекомендуется собрать урожай на дачах до 2-3 октября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели еще возможно повышение температуры до +15 градусов, но этот период будет недолгим, уже в четверг температура начнет понижаться, по ночам возможны заморозки.

Вильфанд также отметил, что жить на летних дачах можно до конца октября, но готовится к переезду лучше в первой декаде месяца.


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Теги: 
дачи  погода  Гидрометцентр 

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