27 сентября. Mossovetinfo.ru – Московским дачникам рекомендуется собрать урожай на дачах до 2-3 октября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели еще возможно повышение температуры до +15 градусов, но этот период будет недолгим, уже в четверг температура начнет понижаться, по ночам возможны заморозки.
Вильфанд также отметил, что жить на летних дачах можно до конца октября, но готовится к переезду лучше в первой декаде месяца.
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