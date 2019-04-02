2 апреля. Mossovetinfo.ru – Система ручного пересчета бюллетеней останется на электронном голосовании на предстоящих выборах в Могордуму, сообщил журналистам глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Не предстоящих выборах в порядке эксперимента на одном из участков будет реализована возможность электронного голосования. Избиратели, находящиеся в любой точке мира, смогут проголосовать на выборах, зарегистрировавшись на портале mos.ru. Тайну голосования сохранят блокчейн-технологии.
По окончании голосования, председатель отдаст команду системе, которая расшифрует закодированную информацию и распечатает протоколы, каждый из которых будет защищен QR-кодом. Распечатанные протоколы будут пересчитаны ручным способом.
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