2 апреля. Mossovetinfo.ru – Система ручного пересчета бюллетеней останется на электронном голосовании на предстоящих выборах в Могордуму, сообщил журналистам глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.



Не предстоящих выборах в порядке эксперимента на одном из участков будет реализована возможность электронного голосования. Избиратели, находящиеся в любой точке мира, смогут проголосовать на выборах, зарегистрировавшись на портале mos.ru. Тайну голосования сохранят блокчейн-технологии.



По окончании голосования, председатель отдаст команду системе, которая расшифрует закодированную информацию и распечатает протоколы, каждый из которых будет защищен QR-кодом. Распечатанные протоколы будут пересчитаны ручным способом.