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Город (Москва и область)     02.04.2019 15:47

Система ручного пересчета голосов останется на выборах в Москве

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Система ручного пересчета бюллетеней останется на электронном голосовании на предстоящих выборах в Могордуму, сообщил журналистам глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Не предстоящих выборах в порядке эксперимента на одном из участков будет реализована возможность электронного голосования. Избиратели, находящиеся в любой точке мира, смогут проголосовать на выборах, зарегистрировавшись на портале mos.ru. Тайну голосования сохранят блокчейн-технологии.

По окончании голосования, председатель отдаст команду системе, которая расшифрует закодированную информацию и распечатает протоколы, каждый из которых будет защищен QR-кодом. Распечатанные протоколы будут пересчитаны ручным способом.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

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