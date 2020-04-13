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Город (Москва и область)     13.04.2020 18:49

Система выдачи цифровых пропусков в Москве будет отлажена за два дня - Собянин

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Теги:  цифровые пропуска  Сергей Собянин 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Система выдачи цифровых пропусков в Москве будет отлажена за два дня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом.

«Прошу граждан спокойно заходить на сайт, обращаться в колл-центр, посылать СМС, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума», - сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что работа по организации выдачи цифровых пропусков проводится совместно с руководством Московской области и по сути это будет объединенная система Москвы и Подмосковья.

По словам мэра Москвы, работа идет непросто, так как портал, на котором оформляются цифровые пропуска подвергся беспрецедентной DDoS-атаке. При этом в первый день работы было выдано около миллиона пропусков.

Указом мэра Москвы цифровые пропуска для передвижения по городу вводятся в столице с 15 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. Оформление пропусков стартовало в понедельник, 13 апреля. Оформить пропуска можно на портале mos.ru, с помощью смс, или с помощью телефонного звонка.


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Теги: 
цифровые пропуска  Сергей Собянин 

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