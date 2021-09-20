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Город (Москва и область)     20.09.2021 10:01

Систему Face Pay запустили на всех линиях московского метро

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Теги:  метро  метрополитен  Face Pay  тестирование 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Тестирование системы оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay запущено на всех линиях московского метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В понедельник к тестированию системы Face Pay подключили последние пять линий метро. Принять участие в тестировании можно оставив заявку на официальном сайте московского метро.

В сообщении напоминается, что участники тестирования могут пользоваться акцией «Время ранних», которая позволяет удешевить поездку на метро, оплатив 23 рубля вместо 46. Акция действует на Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линиях.

После окончания тестирования, сервис оплаты проезда по биометрии будет запущен для всех пассажиров метро. Также прорабатывается вопрос о запуске сервиса на МЦК, на МЦД и в наземном общественном транспорте.

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Теги: 
метро  метрополитен  Face Pay  тестирование 

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