Систему Face Pay запустили на всех линиях московского метро

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Тестирование системы оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay запущено на всех линиях московского метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



В понедельник к тестированию системы Face Pay подключили последние пять линий метро. Принять участие в тестировании можно оставив заявку на официальном сайте московского метро.



В сообщении напоминается, что участники тестирования могут пользоваться акцией «Время ранних», которая позволяет удешевить поездку на метро, оплатив 23 рубля вместо 46. Акция действует на Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линиях.



После окончания тестирования, сервис оплаты проезда по биометрии будет запущен для всех пассажиров метро. Также прорабатывается вопрос о запуске сервиса на МЦК, на МЦД и в наземном общественном транспорте.