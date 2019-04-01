1 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские системы теплоснабжения начали готовить к окончанию отопительного сезона, сообщается на официальном сайте «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК).
Сообщается, что с начала марта организовано круглосуточное дежурство сотрудников МОЭК, проводятся регулярные проверки оборудования, проводятся мероприятия для обеспечения надежной работы объектов теплоснабжения и предотвращения подтоплений объектов МОЭК в период паводка.
Решение об окончании отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура в городе сохраняется выше 8 градусов тепла. После этого в течение трех дней проводится поэтапное отключение подачи тепла более чем в 70 тысяч зданий. При этом соблюдается следующая последовательность: вначале отключается отопление в промышленных зданиях, затем в административных зданиях, затем в жилых домах, затем в школах, затем в детских садах и лечебных учреждениях.
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