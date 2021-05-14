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Город (Москва и область)     14.05.2021 13:12

Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная - власти

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  Анастасия Ракова 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, заявила на пресс-конференции заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в Москве выявлено 3 818 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с середины января.

«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», - заявила заммэра.

Вместе с тем, по словам Раковой, жители Москвы уже научились соблюдать меры, необходимые для минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, все горожане имеют возможность защититься от коронавируса с помощью вакцинации. Ракова отметила, что возможности вакцинации в Москве не ограничены.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  Анастасия Ракова 

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