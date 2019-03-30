30 марта. Mossovetinfo.ru – Схема движение изменится на юго-востоке Москвы на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Схема движения изменится с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино.



Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул. Таганская, ул. Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.



Будут закрыты следующие съезды:



- со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты;



- с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сторону ТТК;



- с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в направлении области;



- с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская в направлении центра;



- съезд с ул. Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области.



Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару будет запрещено.