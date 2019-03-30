30 марта. Mossovetinfo.ru – Схема движение изменится на юго-востоке Москвы на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Схема движения изменится с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино.
Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул. Таганская, ул. Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.
Будут закрыты следующие съезды:
- со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты;
- с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сторону ТТК;
- с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в направлении области;
- с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская в направлении центра;
- съезд с ул. Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области.
Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару будет запрещено.
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