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Город (Москва и область)     30.03.2019 15:51

Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро

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Теги:  метро  метрополитен  перекрытия  ограничения движения 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Схема движение изменится на юго-востоке Москвы на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Схема движения изменится с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино.

Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул. Таганская, ул. Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.

Будут закрыты следующие съезды:

- со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты;

- с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сторону ТТК;

- с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в направлении области;

- с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская в направлении центра;

- съезд с ул. Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области.

Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару будет запрещено.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  перекрытия  ограничения движения 

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