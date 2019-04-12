Схема движения изменится в центре столицы на время проведения ММКФ

12 апреля. Mossovetinfo.ru – На время проведения 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) движение на некоторых улицах в центре столицы изменится схема движения. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Движение перекроют на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы и на участке Малой Дмитровки от Успенского переулка до Страстного бульвара. Перекрытия будут действовать с 16:00 18 апреля до 5:00 19 апреля и с 16:00 25 апреля до 5:00 26 апреля.



Кроме того, на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка ограничат движение. Время ограничений - с 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля.