25 сентября. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится на площади Савеловского вокзала после окончания работ по благоустройству, сообщает пресс-служба московского транспортного комплекса.
Изменение схемы необходимо для того, чтобы сделать более комфортными пересадки между наземным транспортом, метро и пригородными поездами.
В ходе работ по благоустройству на площади появилась зона для общественного транспорта, благодаря чему автобусы смогут подъезжать максимально близко к метро. Для личного транспорта будет организована отдельная парковка.
За счет зонирования удалось организовать на площади пять остановок общественного транспорта. Это позволило перераспределить маршруты между остановками, разделив их на направления в центр и в область.
В дальнейшем на площади будут установлены стелы пешеходной навигации, информационные табло, станции велопроката и самокатов, а также устройства для зарядки электромобилей, а в следующем году – для электробусов.
Принятые меры позволят сделать движение по площади Савеловского вокзала более безопасным как для пассажиров общественного транспорта, так и для автомобилистов.
13:36 Город (Москва и область) Схема движения транспорта изменится на площади Савеловского вокзала
12:37 В России МВД поддерживает идею снижения порога ненаказуемого порога превышения скорости
11:55 Происшествия Количество осужденных в российских колониях сократилось вдвое за 20 лет
11:43 Общество Какие проблемы больше всего тревожат российское общество - опрос
10:40 В России Аналитики спрогнозировали отставку 11 губернаторов перед выборами в 2020 году
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва