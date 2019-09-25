25 сентября. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится на площади Савеловского вокзала после окончания работ по благоустройству, сообщает пресс-служба московского транспортного комплекса.



Изменение схемы необходимо для того, чтобы сделать более комфортными пересадки между наземным транспортом, метро и пригородными поездами.



В ходе работ по благоустройству на площади появилась зона для общественного транспорта, благодаря чему автобусы смогут подъезжать максимально близко к метро. Для личного транспорта будет организована отдельная парковка.



За счет зонирования удалось организовать на площади пять остановок общественного транспорта. Это позволило перераспределить маршруты между остановками, разделив их на направления в центр и в область.



В дальнейшем на площади будут установлены стелы пешеходной навигации, информационные табло, станции велопроката и самокатов, а также устройства для зарядки электромобилей, а в следующем году – для электробусов.



Принятые меры позволят сделать движение по площади Савеловского вокзала более безопасным как для пассажиров общественного транспорта, так и для автомобилистов.