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Город (Москва и область)     25.09.2019 13:36

Схема движения транспорта изменится на площади Савеловского вокзала

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Теги:  Савеловский вокзал  организация движения  дорожное движение 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится на площади Савеловского вокзала после окончания работ по благоустройству, сообщает пресс-служба московского транспортного комплекса.

Изменение схемы необходимо для того, чтобы сделать более комфортными пересадки между наземным транспортом, метро и пригородными поездами.

В ходе работ по благоустройству на площади появилась зона для общественного транспорта, благодаря чему автобусы смогут подъезжать максимально близко к метро. Для личного транспорта будет организована отдельная парковка.

За счет зонирования удалось организовать на площади пять остановок общественного транспорта. Это позволило перераспределить маршруты между остановками, разделив их на направления в центр и в область.

В дальнейшем на площади будут установлены стелы пешеходной навигации, информационные табло, станции велопроката и самокатов, а также устройства для зарядки электромобилей, а в следующем году – для электробусов.

Принятые меры позволят сделать движение по площади Савеловского вокзала более безопасным как для пассажиров общественного транспорта, так и для автомобилистов.


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Карта места

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Теги: 
Савеловский вокзал  организация движения  дорожное движение 

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