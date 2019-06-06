6 июня. Mossovetinfo.ru – В рамках работ по благоустройству в 2019 году, на площади Киевского вокзала будет изменена схема движения транспорта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артура Шахбазяна.



По словам Шахбазяна в рамках благоустройства на площади разделят пространство для общественного транспорта и пространство для личного транспорта, кроме того, будет организована стоянка такси с удобными подходами к главному входу вокзала.



Появится новая пешеходная навигация, для пешеходов установят специальные навесы от непогоды. Кроме того, на площади появятся зарядки для электробусов.



Все основные работы по благоустройству площади Киевского вокзала будут выполнены в 2019 году.