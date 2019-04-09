9 апреля. Mossovetinfo.ru – Случаи переселения жителей по программе реновации в другие районы будут единичными, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



По словам Левкина, такой вариант возможен только если не будет хватать квартир в домах, построенных по программе реновации в конкретном месте, тогда жителям могут предложить равноценное жилье в соседнем районе.



«Это будет носить штучный характер, никакой массовости, безусловно, в этом не будет» - заявил Левкин.



Согласно нормативам программы реновации, жители домов, которые попали в программу, должны получать квартиры в том же районе, в шаговой доступности от прежнего места жительства. Однако, 11 марта правительство Москвы приняло постановление, которое наделяет Фонд реновации правом предлагать москвичам квартиры в других районах. При этом указывается, что подобный переезд возможен только с согласия самих переселенцев. Левкин подчеркнул, что постановление наделяет фонд только правом сделать такое предложение, а граждане имеют право принять его или отказаться.