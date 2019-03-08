8 марта. Mossovetinfo.ru – Смоленский метромост украсила уникальная динамическая подсветка. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Подсветка подстраивается под длину светового дня. Лампочки новой подсветки передают до 16 миллионов цветов и оттенков.



Поставщик подсветки дает двухлетнюю гарантию на бесперебойную работу всей системы.