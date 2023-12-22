Снег и до 0 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 декабря

24 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшой снег и до 0 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 24 декабря, атмосферное давление составит 726 мм ртутного столба, - сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Местами снежные заносы. Сильная гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области от минус 5 до плюс 0 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/c», – говорится в сообщении.



В Московской области прогнозируют −5…0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −8 градусов.