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24.12.2023, 12:44
Снег и до 0 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 декабря
24 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшой снег и до 0 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
23.12.2023, 11:51
Облачная погода, осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 23 декабря
23 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, снег, гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковь...
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Город (Москва и область)
22.12.2023, 11:35
Отрицательные температуры вернутся в Москву в воскресенье, 24 декабря
22 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве оттепель, начавшаяся в минувшие выходные, сохранится до конца недели, понижен...