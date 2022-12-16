«Снежное светопреставление» в Москве на выходных 17-18 декабря прогнозируют синоптики

16 декабря, Mossovetinfo.ru - В выходные, 17-18 декабря, высота сугробов в столице может увеличиться до 30 см., а в Подмосковье до 35-40 см., жителей Центральной России ждет «снежное светопреставление», сообщил в своем Telegram-канале, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«В выходные Центральную Россию ожидают «снежное светопреставление» и гигантские февральские сугробы. <…> Связано это будет с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона, снеговые тучи которого начнут накрывать столицу в середине ночи с пятницы на субботу. Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье».



«В результате за предстоящие выходные на Москву обрушится 15-20 мм осадков - или около трети от месячной нормы. При этом сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 см, а в воскресенье снегомерная линейка провалится на глубину 30 см. В Подмосковье местами снежный покров увеличится до 35-40 см, а на востоке региона - до 40-45 см», - также сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».



Он добавил, что на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты. видимость будет ухудшаться до 1-3 км, от поездок на личном автотранспорте лучше воздержаться.