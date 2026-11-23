Снежный покров высотой до 15 см может образоваться в Московском регионе к четвергу

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Снежный покров высотой до 15 см могут образоваться в Московском регионе в результате сильных снегопадов, ожидаемых со вторника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.



«К четвергу, 26 ноября, в Москве и Подмосковье циклон наметет сугробы высотой 10 см, на севере области возможно до 15 см», - говорится в сообщении



Прогнозируется резкое ухудшение погодных условий с ночи на вторник. Также с вечера вторника до вечера среды прогнозируется усиление северного ветра местами в порывах до 15 м/с.



Согласно прогнозам, днем во вторник, 24 ноября, и в среду, 25 ноября, осадки усилятся. Помимо этого, в отдельных районах Москвы и области ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах, метель, гололедица и снежные заносы.



Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что с 09:00 мск вторника в столичном регионе планируется объявить желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Как ожидается, он будет действовать до конца суток среды.