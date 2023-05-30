 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     31.05.2023 19:51

Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  2 - 3 - 4 -5 июня 2023 года  2-5 июня  Всероссийский полумарафон  ЗаБег РФ  Москва  транспорт  ограничения  схема  парковки  перекрытия 

31 мая — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на ряде улиц в центре города со 2 по 5 июня 2023 года будет ограничено движение, сообщает Дептранс. Рекомендуется строить маршрут заранее с учетом перекрытий.

Схема ограничений (инфографика) из-за «Всероссийского полумарафона в центре Москвы со 2 по 5 июня:
2,3,4,5 июня 2023 года, марафон, ограничения, перекрытия, инфографика, транспорт, Москва, центр, 2-5 июня, схема

По сообщениям московских властей движение будет закрыто:

— С 00:01 2 июня до 06:00 5 июня на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста
— С 20:00 3 июня до 06:00 5 июня на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки

— 4 июня с 7:00 на Малом Москворецком мосту, улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная, Мытная, в Новокрымском проезде, на Кремлевской, Москворецкой набережных, а также на съездах с улицы Остоженка и с Пречистенской набережной
— 4 июня с 7:00 до 12:15 на участке Садового кольца от улицы Валовая до Новинского бульвара.
— 4 июня с 8:00 на Смоленской, Краснопресненской, Фрунзенской набережных
— 4 июня с 8:30 на Ростовской, Саввинской набережных, а также в Крымском проезде
— В местах ограничений 4 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка.
— 4 июня с 7:00 до 10:15 временно будет организован поворот с дублера Садового кольца (внутренняя сторона) на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улицы.
— 4 июня с 7:00 до 10:15 будет временно организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках. На участках также временно будет недоступна парковка.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
2 - 3 - 4 -5 июня 2023 года  2-5 июня  Всероссийский полумарафон  ЗаБег РФ  Москва  транспорт  ограничения  схема  парковки  перекрытия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

14:57 В мире Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах

14:34 Общество Роскачество назвало лучшее в России эскимо

14:16 Происшествия Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков

12:54 Другое Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». - Минобороны

Актуальные материалы

19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:03 Город (Москва и область) Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru