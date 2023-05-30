31 мая — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на ряде улиц в центре города со 2 по 5 июня 2023 года будет ограничено движение, сообщает Дептранс. Рекомендуется строить маршрут заранее с учетом перекрытий.Схема ограничений (инфографика) из-за «Всероссийского полумарафона в центре Москвы со 2 по 5 июня:По сообщениям московских властей— Сна площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста— Сна Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки— 4 июня с 7:00 на Малом Москворецком мосту, улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная, Мытная, в Новокрымском проезде, на Кремлевской, Москворецкой набережных, а также на съездах с улицы Остоженка и с Пречистенской набережной— 4 июня с 7:00 до 12:15 на участке Садового кольца от улицы Валовая до Новинского бульвара.— 4 июня с 8:00 на Смоленской, Краснопресненской, Фрунзенской набережных— 4 июня с 8:30 на Ростовской, Саввинской набережных, а также в Крымском проезде— В местах ограничений 4 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка.— 4 июня с 7:00 до 10:15 временно будет организован поворот с дублера Садового кольца (внутренняя сторона) на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улицы.— 4 июня с 7:00 до 10:15 будет временно организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках. На участках также временно будет недоступна парковка.