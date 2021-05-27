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Город (Москва и область)     27.05.2021 10:29

Собранные на московском заводе электробусы выйдут на маршруты в начале июня

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Теги:  электробусы  производство 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Первые электробусы, собранные на СВАРЗе (Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод) выйдут на московские маршруты уже в июне, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Всего на заводе собрано 25 электробусов, на маршрут выйдут 10 из них, остальные проходят обкатку.

Производство на СВАРЗ - полностью экологичное, при производстве электробусов нет никаких вредных выбросов. До конца года в Москве будет уже 1000 электробусов, что позволит сократить вредные выбросы на 86 тысяч тонн.

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Теги: 
электробусы  производство 

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