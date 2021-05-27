Собранные на московском заводе электробусы выйдут на маршруты в начале июня

27 мая. Mossovetinfo.ru — Первые электробусы, собранные на СВАРЗе (Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод) выйдут на московские маршруты уже в июне, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Всего на заводе собрано 25 электробусов, на маршрут выйдут 10 из них, остальные проходят обкатку.



Производство на СВАРЗ - полностью экологичное, при производстве электробусов нет никаких вредных выбросов. До конца года в Москве будет уже 1000 электробусов, что позволит сократить вредные выбросы на 86 тысяч тонн.