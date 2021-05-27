11:15 В России Хуснуллин прокомментировал предложение по привлечению заключённых к работе на стройках
10:59 Другое Ученые из Германии увидели связь тромбоза и вакцины AstraZeneca
10:29 Город (Москва и область) Собранные на московском заводе электробусы выйдут на маршруты в начале июня
09:41 В России В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов
09:27 Город (Москва и область) Исторический розарий воссоздали на ВДНХ
09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов
09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах
21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется