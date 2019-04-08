8 апреля. Mossovetinfo.ru – Собственник здания XVIII века на улице Солянка, являющегося объектом культурного наследия, по предписанию Мосгорнаследия отремонтировал кровлю здания, сообщает пресс-служба ведомства.



Объект культурного наследия «Флигель городской усадьбы А.Б. Бутурлина – В.Ф. Голохвастовой – доходное владение Российского страхового общества «Жизнь», в настоящее время принадлежит ООО КБ «Финанс Бизнес Банк». Осенью 2018 года специалисты Мосгорнаследия выявили незаконное проведение ремонтных работ на кровле здания. Проектная документация на проведение работ не подавалась, разрешение Мосгорнаследия на их проведение получена не была. Работы были остановлены, собственник здания был привлечен к административной ответственности.



После этого было выдано предписание на приведение кровли здания в порядок. Специалисты заменили покрытие, установили ограждения, водосточный желоб, смонтировали вентиляционные вытяжки, обустроили паро- и гидроизоляцию.