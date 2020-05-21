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Город (Москва и область)     21.05.2020 18:43

Собянин анонсировал открытие 88 центров госуслуг с 25 мая

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

21 мая. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу центры госуслуг «Мои документы». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большое количество услуг невозможно получить в электронном виде. Люди уже длительное время не получают этих услуг. Поэтому с понедельника МФЦ будут работать. Но они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде», - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что центры госуслуг будут работать по предварительной записи. Работу начнут 88 центров «Мои документы», так как во многих центрах госуслуг сейчас работают кол-центры по коронавирусу.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

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