21 мая. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу центры госуслуг «Мои документы». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Большое количество услуг невозможно получить в электронном виде. Люди уже длительное время не получают этих услуг. Поэтому с понедельника МФЦ будут работать. Но они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде», - сказал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что центры госуслуг будут работать по предварительной записи. Работу начнут 88 центров «Мои документы», так как во многих центрах госуслуг сейчас работают кол-центры по коронавирусу.