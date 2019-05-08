8 мая. Mossovetinfo.ru – В Мае 2019 года в Москве запускается новый проект «Москва – с заботой о ветеранах» сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
В рамках проекта все московские ветераны получат сертификаты на получение госуслуг на дому. Ветеранам надо будет позвонить в МФЦ, после чего сотрудники центров госуслуг придут к ним домой и помогут оформить социальную карту, выплаты, льготы и решить множество других бытовых или административных проблем. Руководители районных МФЦ станут личными консультантами московских ветеранов.
Собянин сообщил, что проект охватит более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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