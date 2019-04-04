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Город (Москва и область)     04.04.2019 13:27

Собянин анонсировал старт бегового сезона в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  бег 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех желающих принять участие в открытии бегового сезона в столице, обращение опубликовано в личном микроблоге мэра в Twitter.

Собянин пригласил всех желающих принять участие в акции «Забег апрель», которая пройдет в «Лужниках» в воскресенье 7 апреля. Дистанция забега составит 5 километров.

Мэр Москвы напомнил, что для участия в забеге нужна регистрация, а зрители могут поддерживать участников на старте и финише забега.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  бег 

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