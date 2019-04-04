4 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех желающих принять участие в открытии бегового сезона в столице, обращение опубликовано в личном микроблоге мэра в Twitter.



Собянин пригласил всех желающих принять участие в акции «Забег апрель», которая пройдет в «Лужниках» в воскресенье 7 апреля. Дистанция забега составит 5 километров.



Мэр Москвы напомнил, что для участия в забеге нужна регистрация, а зрители могут поддерживать участников на старте и финише забега.