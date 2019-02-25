25 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 10 тысяч человек заняты на строительстве Большой Кольцевой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Собянин отметил, что так как москвичи очень ждут открытия новой кольцевой линии, строительство идет одновременно на всех участках. Задействовано 18 проходческих щитов.
По словам Собянина, строительство БКЛ является крупнейшим проектом не только в истории московского метро, но и вообще в истории метростроения.
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